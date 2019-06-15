مبابي ونيمار يفتحان النار على ناصر الخليفي.. وريال مدريد ينتظر

كشفت تقارير صحفية إسبانية وجود خلافات شديدة بين إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعبين كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مبابي ونيمار أبديا غضبهما الشديد من رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، على خلفية الإطاحة بالمدير الرياضي السابق آنتيرو هنريك، وإعادة البرازيلي ليوناردو إلى هذا المنصب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا اللاعبين كانا يرتبطان بعلاقات خاصة للغاية هنريك، حيث لعب الرجل دورًا كبيرًا في التعاقد مع النجمين، الأغلى في العالم، صيف 2017، ويرى النجمان أن وجود ليوناردو خطوة للخلف بالنسبة لمشروع باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن مبابي ونيمار يشعران بغضب شديد تجاه ناصر الخليفي، على خلفية قرار الإطاحة بهنريك، ويرى كلاهما أنه لا يوجد سبب وراء إقالة هنريك وتعيين ليوناردو، مما دفع مبابي لإشعال الموقف مع الخليفي، وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما بعث رسالة وداع عبرها إلى هنريك.

وتوقعت ”ديفنسا سنترال“ أن يكون قرار إقالة هنريك بمثابة ”النهاية“ في علاقة مبابي على وجه الخصوص مع باريس سان جيرمان، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وتصريحاته أمس الأول على ”إنستغرام“، التي قال فيها: ”حقق حلمك ثم احلم بجنون“.

وينتظر نادي ريال مدريد الموقف النهائي للنجم الشاب مبابي، حيث يرغب رئيس النادي فلورنتينو بيريز في ضم اللاعب بشدة، ليكون مسك الختام لسلسلة الصفقات التي أبرمها النادي الملكي في سوق الانتقالات الجارية، وعلى رأسها البلجيكي هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي.