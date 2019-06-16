أتلتيكو مدريد يضغط لتسريع عملية انتقال أنطوان غريزمان إلى نادي برشلونة

ترغب إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني في تسريع إتمام عملية انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى المنافس برشلونة.

وأعلن غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، رحيله عن أتلتيكو مدريد، قبل أسابيع، رغم أن عقده مع الفريق كان يمتد حتى العام 2023.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يريد تسريع عملية انتقال غريزمان إلى برشلونة، لتوفير الأموال للتعاقد مع جواو فيلكس، لاعب بنفيكا البرتغالي، الذي ترى فيه إدارة أتلتيكو مدريد أفضل معوض لغريزمان.

وغريزمان كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي لكنه فضّل البقاء مع أتلتيكو مدريد.

ورغم أن ميغيل أنخيل جيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد قال إن غريزمان سيلعب لبرشلونة؛ إلا أن الصفقة لم تُعلن إلى الآن.

ويتردد أن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع جواو فيلكس، مقابل 120 مليون يورو، وهو نفس المبلغ الذي سيدخل عليه من صفقة غريزمان.

ورغم التقارير التي تقرب غريزمان من برشلونة إلا أن تقارير أخرى تسير إلى أن وجهة الدولي الفرنسي المقبلة هي باريس سان جيرمان.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا وصنع 50 في 257 مباراة.