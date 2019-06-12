الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد يكشف وجهة غريزمان

كشف الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ميغيل أنخيل جيل مارين، مصير المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الموسم المقبل.

وقال جيل مارين، خلال تصريحات لإذاعة ”راديو ستاديو“ الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد لديه أدنى شك بأن غريزمان سينتقل إلى نادي برشلونة.

وأضاف جيل مارين بقوله:“الأمر واضح للغاية بالنسبة لي من مارس الماضي، وغريزمان سيكون لاعبًا في برشلونة الموسم المقبل“.

وتضاربت التقارير حول مصير غريزمان الموسم المقبل، بعد أن أعلن اللاعب الشهر الماضي، الرحيل عن أتلتيكو مدريد نهاية الموسم المنقضي.

ويستطيع غريزمان مغادرة الروخي بلانكوس في الأول من يوليو المقبل، بعد سداد الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ حينها 120 مليون يورو.

وربطت تقارير عديدة بين غريزمان ونادي برشلونة، إلا أن شائعات أخرى تحدثت عن اقتراب اللاعب من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي دخل في الصفقة، ويرغب في إفسادها على خصمه اللدود برشلونة.

ويتنافس الناديان برشلونة وباريس سان جيرمان، على صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، الذي يبدو قريبًا الآن من بطل فرنسا بعد جولة مفاوضات ناجحة بين مينو رايولا، مدير أعمال اللاعب، مع مسؤولي سان جيرمان، الذي عرض مقابل أعلى مما قدّمه برشلونة.