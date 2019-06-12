صحيفة: غريزمان عليه أن يقدم 3 تضحيات لكي ينضم إلى نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد مؤخرًا، عليه تقديم 3 تضحيات، بعد أن يتمم انتقاله إلى نادي برشلونة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن غريزمان يسعى لعدم تكرار خطأ الموسم الماضي، بترك فرصة الانضمام إلى برشلونة.

ومن المنتظر أن ينضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة يوم 1 يوليو/ تموز المقبل، بعد أن ينخفض الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو إلى 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أن التضحية الأولى التي تنتظر غريزمان مع البارسا ستكون اقتصادية، لأنه سينضم إلى الفريق الكتالوني بنفس الشروط المادية التي اتفق عليها في الموسم الماضي، وهو ما يقل عن الراتب الحالي له مع أتلتيكو.

أما التضحية الثانية لغريزمان فهي فنية، لأن اللاعب لن يتمتع بنفس الحرية في التحركات التي كانت لديه في هجوم أتلتيكو مدريد.

بينما التضحية الثالثة فهي الجهد الذي سيقوم به المهاجم الفرنسي لكسب جماهير برشلونة، التي انقسمت بشأن التعاقد معه، عقب واقعة رفضه ارتداء قميص الفريق الكتالوني في الموسم الماضي.