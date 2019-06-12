عناوين الصحف الرياضية العالمية: زيدان يراهن على فينسيوس جونيور.. وبرشلونة غاضب من دي ليخت

اهتمت الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بتصفيات أمم أوروبا 2020 وأخبار الانتقالات الصيفية في الأندية الكبرى.

كما اهتمت الصحف بنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة، الذي سيجمع برشلونة وريال مدريد، ومستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالنجم البرازيلي فينسيوس جونيور ونفت كل الشائعات، وكتبت: ”زيدان يراهن على فينسيوس جونيور“، وأكدت أن ”البرازيلي عنصر أساسي في خطة زيدان“.

كما تحدثت عن مواجهة إسبانيا لألمانيا في كأس العالم للسيدات من أجل تجاوز سور برلين.

آس

اهتمت الصحيفة بالبرتغالي جواو فيليكس ومفاوضات أتلتيكو مدريد لضمه، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد قدم عرضًا أوليًا بـ60 مليون يورو زائد 20 كمتغيرات“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني والألماني في كأس العالم للسيدات وكتبت: ”مهمة ممكنة“.

الصحيفة تحدثت عن تقديم لوكا يوفيتش في ريال مدريد وعودة المدرب لويس إنريكي لقيادة منتخب إسبانيا في أيلول / سبتمبر المقبل.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة لنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة، حيث سيواجه ريال مدريد في كلاسيكو جديد.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالمدافع الهولندي دي ليخت، الذي أخر الإعلان عن تحديد مستقبله، وكتبت أن ”برشلونة غاضب من دي ليخت، ويفكر في إلغاء الصفقة“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني للسيدات أمام ألمانيا في كأس العالم.

الصحيفة تحدثت عن رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب جواو بيدرو.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن مستقبل الفرنسي أنطوان غريزمان بعد تصريحاته إثر لقاء منتخب بلاده وأكدت: ”وحده برشلونة“ مرشح للتعاقد معه.

كما اهتمت بنهائي الدوري الإسباني لكرة السلة الذي سيجمع برشلونة وغريمه ريال مدريد.

الصحيفة ركزت على تصريحات هازارد نجم ريال مدريد الجديد، وكتبت: ”هازارد مشجع لميسي: لا تقارنوني معه“.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن مستقبل مدرب تشيلسي، وكتبت: ”تشيلسي يقوم بمحاولة أخيرة للحفاظ على ماوريسيو ساري“.

كما اهتمت بإمكانية تغيير ريو فيرديناند لدوره من محلل رياضي لمدير رياضي لفريقه السابق مانشستر يونايتد.

وتحدثت عن رغبة اللاعب بيساكا النجم الشاب لكريستال بالاس باللعب لمانشستر يونايتد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت ليكيب بالفوز الكبير لمنتخب فرنسا على أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 واستعادة الفريق لتوازنه بعد الهزيمة أمام تركيا.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي للسيدات أمام النرويج في كأس العالم للسيدات، وكتبت: ”من أجل تأكيد التألق“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز إيطاليا الصعب على البوسنة والهرسك 2-1 في تصفيات أمم أوروبا، وكتبت: ”عقوبة الرحلة“.

كما تحدثت عن إقصاء منتخب الشباب من نصف نهائي كأس العالم، وكتبت: ”الفار يحرم فريق الشباب من النهائي“.

كما تحدثت الصحيفة عن مستقبل بول بوغبا، وكتبت: ”صراع بين ريال مدريد ويوفنتوس“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز إيطاليا الصعب في تصفيات أمم أوروبا 2020 على حساب البوسنة والهرسك، وكتبت: ”إنسيني وفيراتي هواء إيطاليا“.

كما اهتمت بالصفقة التبادلية بين يوفنتوس وإنتر ميلان وكتبت: ”إيكاردي وديبالا ينتظران ساري“.

واعتبرت الصحيفة خروج منتخب إيطاليا للشباب من نصف نهائي كأس العالم ”فضيحة عالمية“.