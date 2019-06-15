موندو ديبورتيفو: دي ليخت اختار باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، اختار الانتقال لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن باريس سان جيرمان دون سقف حدود دي يونغ، الذي وقّع لبرشلونة في سوق الانتقالات الشتوي، وسينضم للنادي الكتالوني بداية الموسم المقبل، كما فشل النادي الفرنسي بمحاولته مع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي لم يحسم وجهته، لكن، أخيرًا محاولة ناجحة مع دي ليخت.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن دي ليخت سيكون لاعبًا لباريس سان جيرمان الموسم المقبل، وفقًا لمصادر من داخل النادي الفرنسي.

ودي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا فقط، هدف لكبار الأندية الأوروبية، حيث يرتبط بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، بعد أدائه الرائع مع أياكس في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، ومع منتخب هولندا أيضًا.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة موسم 2018/2019 مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.