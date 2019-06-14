تقرير يكشف كواليس ”الفشل المنتظر“ لصفقة نادي برشلونة مع دي ليخت

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية كواليس الفشل المتوقع لصفقة نادي برشلونة مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن دي ليخت كان قريبًا للغاية من برشلونة في فترة المفاوضات الأولى التي أعقبت الإعلان الرسمي عن التعاقد مع زميله في أياكس فرينكي دي يونغ، إلى أن تدخلت 3 عوامل أبعدت اللاعب كثيرًا عن البلوغرانا، وهي راتب دي يونغ، وعرض يوفنتوس الإيطالي، ثم عرض باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت بقولها: ”بدأت العملية دي ليخت في فبراير الماضي، وكان هناك تفاهم كبير للغاية بين إدارتي برشلونة وأياكس على ضم اللاعب، وكانت مهمة مسؤولي النادي الهولندي تتمثل في إقناع دي ليخت بالانضمام إلى برشلونة بنفس الشروط المالية التي وافق عليها دي يونغ“.

وتابعت بقولها: ”ظل برشلونة متصدر سباق صفقة دي ليخت حتى أبريل الماضي، بحيث يحصل اللاعب على راتب سنوي 6 ملايين يورو، يزيد سنويًا خلال مدة عقده التي تستمر لمدة 5 مواسم، وكان دي ليخت مترددًا بعض الشيء في قبول العرض، إلا أنه وافق في النهاية“.

وأردفت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة بقولها: ”في الفترة التالية، نجح أياكس في التقدم نحو الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، قبل الخروج أمام توتنهام الإنجليزي، وبدأ مديرو أعمال اللاعب في تلقي عروض مغرية ماليًا، كان أولها من يوفنتوس، الذي عرض 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا صافيًا لضم دي ليخت“.

وأكدت أن عرض يوفنتوس كان بداية العراقيل أمام برشلونة لضم دي ليخت، وجاء بعده عرض باريس سان جيرمان، براتب سنوي 12 مليون يورو، وهي أرقام رفض برشلونة مجرد مناقشتها؛ لأنه لا يستطيع أن يرفع سقف راتب دي ليخت لضعف ما يحصل عليه زميله دي يونغ.

وختمت ”سبورت“ تقريرها بقولها: ”إدارة برشلونة لن تقوم بأي تحرك جديد في صفقة دي ليخت، العرض البرشلوني ثابت وينتظر قرار اللاعب بحسم وجهته المقبلة“.