رسميًا.. ريال مدريد يخطف صفقة المستقبل من برشلونة (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، تعاقده مع الجوهرة اليابانية تاكيفوسا كوبو من فريق طوكيو.

ولم يكشف العملاق الإسباني عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن يتوقع أنها كلفت مليوني يورو، وأكد ريال مدريد في بيان على الإنترنت أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، سيلعب مع فريق الكاستيا في الموسم المقبل.

وكان كوبو هدفًا لنادي برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي ويلقب بـ ”ميسي اليابان“.

وسبق لكوبو اللعب في برشلونة بين يناير 2011 حتى 2015، علمًا أنه أحد الأسباب التي أدت لمعاقبة النادي الكتالوني من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“؛ بسبب اختراق قواعد ضم اللاعبين الشباب.