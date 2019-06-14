ماركا: ريال مدريد سيتحدث باللغة الفرنسية موسم 2019/2020

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن أكثر لاعبي ريال مدريد سيتحدثون باللغة الفرنسية الموسم المقبل 2019/2020.

وأوضحت ”ماركا“ في تقريرها بعد تقديم النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعبًا رسميًا لريال مدريد، في حفل كبير حضره نحو 50 ألف مشجع: ”مع بداية موسم 2019/2020 سيتحدث ريال مدريد باللغة الفرنسية أكثر من أي وقت مضى، مع الوصول الرسمي لفيرلاند ميندي إلى النادي والذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، الآن هناك بالفعل 10 أشخاص داخل ريال مدريد يتحدثون اللغة الفرنسية“.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: ”من بين الموظفين هناك 8 لاعبين يتقنون اللغة مثل إيدين هازراد ومواطنه، الحارس تيبو كورتوا ذوي الأصول البلجيكية والفرنسية، وعلى رأس هذه القائمة هناك المدير الفني زين الدين زيدان، الذي يضم ضمن طاقمه الفني رجلين يجيدان هذه اللغة، وهما بيتوني (المدرب الثاني) ومسيدي حاميدو (مساعده)، إلى جانب لوكا زيدان، ورافائيل فاران، وكريم بنزيما، وثيو هيرنانديز، الذي سيعود من سوسيداد أيضًا، بعد نهاية مدة إعارته، ومع احتمالية قدوم لاعب فرنسي آخر مثل بول بوغبا، وحتى كيليان مبابيوهو الحلم الكبير للجماهير البيضاء، وحتى إن لم يتحقق هذا الحلم، فهذا لن يغيّر أن ”ريال مدريد الجديد“ يتحدث الفرنسية أكثر من أي وقت مضى“.

وأنفق ريال مدريد نحو 303 ملايين يوور حتى الآن للتعاقد مع اللاعبين، حيث تعاقد مع هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو ورودريغو.

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى منصات التتويج، بعد أن خرج الفريق الملكي بلا رصيد من الألقاب موسم 2018/2019.