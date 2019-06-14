ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويخطف الياباني تاكيفوسا كوبو

ذكرت تقارير إعلامية يابانية أن ريال مدريد تفوق على منافسه برشلونة وحسم صفقة النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، لاعب فريق إف سي طوكيو ومنتخب شباب اليابان تحت 20 عامًا، والبالغ من العمر 18 عامًا.

وبحسب موقع ”شينوشي سبورت“، فإن اللاعب اختار ريال مدريد وأجرى الفحص الطبي ويبقى فقط توقيع العقد النهائي قبل الرحيل نحو مدريد.

وكان برشلونة يأمل في استعادة اللاعب الذي مرّ في مدرسة الفريق ”لا ماسيا“ حين كان عمره 10 سنوات، لكن معاقبة برشلونة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ على خلفية التعاقد مع لاعبين قاصرين أعاده لبلده.

وسيدفع ريال مدريد مبلغ مليوني يورو لفريق إف سي طوكيو وراتبًا يبلغ مليون يورو سنويًا للاعب الذي سيلتحق بفريق ريال مدريد ”ب“ بداية من الصيف المقبل.

وكان فريق باريس سان جيرمان بدوره مهتمًا باللاعب، لكن ريال مدريد تفوق على كل الفرق الراغبة في ضم كوبو الملقب بـ ”ميسي اليابان“.