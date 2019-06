شاهد ماذا طلبت جماهير ريال مديد من هازارد.. وردة فعله (فيديو)‎

ألهب النجم البلجيكي إيدين هازارد جماهير ريال مدريد الإسباني، التي تواجدت في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، لتقديمه رسميًا لاعبًا للنادي الملكي.

وطلب عدد من الجماهير المتحمسة من هازارد تقبيل شعار ريال مدريد، ولم يتردد اللاعب البلجيكي، القادم من تشيلسي، في تنفيذ طلب الجماهير لتشتعل هتافات الجماهير، التي قُدِّر عددها بـ 50 ألف مشجع.

وأعلن ريال مدريد، تعاقده مع هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد مدته 5 مواسم، دون أن يكشف النادي الإسباني عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إسبانية توقعت أن تكون بحدود 100 مليون يورو.

يشار إلى أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، والبرازيليين ميليتاو ورودريغو، ليبلغ حجم إنفاقه حتى الآن 303 ملايين يورو.

وسجل هازارد 110 أهداف وصنع 92 في 352 مباراة مع تشيلسي، علمًا أنه سجل 50 هدفًا وصنع 53 في 194 مباراة مع ليل الفرنسي.

???? The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge… AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm

— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) June 13, 2019