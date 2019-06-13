إيدين هازارد: جئت لتحقيق الألقاب مع ريال مدريد وكريم بنزيما أفضل مهاجم في العالم (فيديو وصور)

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد، النجم البلجيكي إيدين هازارد، في ملعبه سانتياغو برنابيو، وسط حضور جماهيري كبير.

وأعلن ريال مدريد يوم الجمعة الماضي تعاقده مع هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد مدته 5 مواسم، دون أن يكشف النادي الإسباني عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إسبانية توقعت أن تكون بحدود 100 مليون يورو.

وقال هازارد في مؤتمر تقديمه: ”مرحبًا جميعًا، لغتي الإسبانية ليست جيدة، أريد أن أشكر الرئيس (فلورنتينو بيريز)، وعائلتي وأصدقائي“.

وأضاف هازارد لاعب تشيلسي سابقًا: ”أريد حقًا تحقيق الألقاب مع ريال مدريد. أتطلع لبداية مشواري بأسرع وقت ممكن مع ريال مدريد، والفوز بالعديد من الألقاب. هذا حُلم الطفولة بالنسبة لي، وكل ما أريده هو الاستمتاع بتلك اللحظة“.

وتابع ”زيدان (مدرب ريال مدريد) قدوتي، كونه مدرب ريال مدريد هو عامل إضافي لرغبتي بالانتقال إلى هنا ولكن أنا كنت أريد الانتقال منذ مدة طويلة وقبل أن يأتي أيضًا“.

وواصل ”أنا لاعب جديد في الفريق، القائد سيرجيو راموس هو من يسدد ركلات الجزاء وهو يسدد بطريقة مميزة. كل شيء بدأ الموسم الماضي، قررت البقاء في تشيلسي لمساعدتهم وحققت الدوري الأوروبي. الآن حان وقت ريال مدريد“.

وأردف هازارد ”بدأت المفاوضات مع ريال مدريد بعد نهاية المونديال الموسم الماضي. جمهور ريال مدريد جمهور متطلب جدًا وهذا طبيعي، ريال مدريد الأفضل في العالم ويجب أن نحقق جميع البطولات. يجب أن نقدم أفضل ما لدينا في الملعب ونظهر للجميع من نحن“.

إيدين هازارد يخطوا أولى خطواته في البيرنابيو ! https://t.co/qvbRqBC9iY — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 13, 2019

وواصل اللاعب البلجيكي ”أتحدث مع تيبو كورتوا كثيرًا، أخبرني ألا أتردد أبدًا لأن ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، هو صديقي والجميع يعرف ذلك، سعيد جدًا بتواجدي هنا“.

وأكمل مازحًا ”تحدثت مع لوكا مودريتش وطلبت منه أن يعطيني الرقم 10 مازحًا لكنه رفض“.

وعن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قال هازارد ”سأحاول ولكن رغبتي الأساسية حققتها وهي اللعب في أفضل فريق في العالم. الانتقال إلى ريال مدريد هو شيء كنت أحلم به وأريده منذ زمن، الآن حان الوقت وهو الوقت المناسب، سأظهر أفضل ما أملك في الملعب“.

وأضاف ”لا أعلم إن كان من الأسهل الفوز بها هنا في ريال مدريد ولكن في السنوات الأخيرة كان لاعب ريال مدريد يحققها. الفوز بالكرة الذهبية هو شيء أفكر به ولكن الأهم هو تحقيق الألقاب مع ريال مدريد“.

وأكمل ”تحدثت مع فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) في لندن وأخبرني أنه حان وقت انتقالي إلى ريال مدريد. كنت سعيدًا جدًا والآن أنا هنا. إنه لفخر كبير لبلجيكا تواجد اثنين من المنتخب هنا في ريال مدريد. أنا سعيد جدًا لأني سألعب رفقة كورتوا“.

وعن علاقته مع زميله الجديد في الشق الهجومي، الفرنسي كريم بنزيما، قال هازارد: ”ستكون علاقتي معه جيدة جدًا، بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم. تدربي مع بنزيما سيساعدني لأصبح لاعبًا أفضل“.

وتابع ”هناك العديد من القادة في ريال مدريد، المجموعة هي الأهم وأنا أريد مساعدة المجموعة لتصبح أفضل من خلال خبرتي، أدائي، مراوغاتي وأهدافي. انتقلت إلى ريال مدريد للعب مع الأفضل، بول بوغبا وكيليان مبابي ضمن الأفضل في العالم، سنرى ماذا سيحدث في نهاية الانتقالات“.

وأردف هازارد ”خلال المواسم الخمسة الماضية حقق ريال مدريد الكثير من البطولات، كل فريق يمر بحالة جيدة وسيئة، الآن حان وقت النهوض من جديد والاستمرار بالعمل وتحقيق البطولات“.

وختم هازارد ”أسلوب اللعب هنا مُختلف عن الدوري الإنجليزي. لا اُفّضل أسلوب على آخر، سوف أتأقلم هنا“.

من جهته، أشاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بهازارد“ بعد توقيعه العقود الرسمية للانتقال إلى صفوف الملكي، وقال بيريز: ”هازارد لاعب رائع، واحد من اللاعبين الذين يستطيعون إحداث الفارق مع أنديتهم“.

وأضاف رئيس ريال مدريد ”هازارد أصبح جزءًا من ريال مدريد وتاريخه الذي يعج بالعديد من اللاعبين الموهوبين. نحن ريال مدريد، ودائمًا نسعى للفوز بالألقاب وتحقيق الإنجازات، لذلك كان علينا التعاقد مع بعض اللاعبين لتقوية قائمة الفريق مع تواجد المدرب زين الدين زيدان“.

وتابع بيريز ”أودّ أيضًا توجيه الشكر لتشيلسي، الذي ساعدنا في تحقيق هذا الحلم، مرحبًا بك هازارد في ريال مدريد، مرحبًا بك في منزلك“.

إيدين هازارد في البيرنابيو : شكراً لكم جميعاً ، هلا مدريد! pic.twitter.com/nd7QocUUsT — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 13, 2019

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وسجل للبلوز 108 أهداف وصنع 91 في 351 مباراة.

وفي 7 أعوام مع تشيلسي، فاز هازارد مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين (2015 و2017)، إلى جانب لقب في الدوري الأوروبي (2013)، وكأس رابطة الأندية (2015) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2018).

وتعاقد ريال مدريد حتى الآن مع البلجيكي إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، والبرازيليين ميليتاو ورودريغو، ليبلغ حجم إنفاقه حتى الآن 303 مليون يورو.

هازارد يستعد للدخول إلى ارضية الملعب. pic.twitter.com/ZWH0gmGFXi — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 13, 2019