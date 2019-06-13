سانتياغو برنابيو ممتلئ عن آخره لاستقبال هازارد (شاهد)‎

امتلأ ملعب سانتياغو بيرنابيو بالجماهير عن آخره، خلال تقديم الدولي البلجيكي، إيدين هازارد بعد توقيع عقوده رسميًا مع ريال مدريد.

واجتاز هازارد الكشف الطبي بنادي ريال مدريد الإسباني قبيل تقديمه بعدما أكمل انتقاله للميرينغي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بصفقة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني.

وتم تقديم هازارد أمام أنصار الفريق المدريدي بملعب الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، بعد أن عقد مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأعلن ريال مدريد زيادة تدفق جماهيره بكثافة على ملعب سانتياغو برنابيو من أجل الترحيب بالنجم الجديد إيدين هازارد .

وحسم ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته الطويلة لقائد بلجيكا هازارد وتعاقد مع جناح تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات في صفقة ضخمة يوم الجمعة الماضي.