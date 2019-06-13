ريال مدريد يحطم رقمه السابق في سوق الانتقالات (إنفوغرافيك)

أعلن ريال مدريد تعاقده رسميًا مع الفرنسي فيرلاند ميندي قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو و5 ملايين كمتغيرات، ليكون التعاقد الخامس للفريق في الصيف الحالي.

وبلغت مصاريف ريال مدريد في الصفقات الخمس 303 ملايين يورو دون احتساب المتغيرات، وهو رقم قياسي جديد للفريق يحطم رقم صيف 2009 الذي صرف خلاله الفريق 254 مليون يورو.

وتعاقد ريال مدريد صيف 2009 مع 8 لاعبين هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا والفرنسي كريم بنزيما والإسباني تشافي ألونسو وراؤول ألبيول وألفارو أربيلوا ونيغريدو وغانيرو.

بينما تعاقد الفريق هذا الصيف مع البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيليين ميليتاو ورودريغو، وهذا الأخير تم الاتفاق بشأنه الصيف الماضي لكن الصفقة رسميًا تتم هذا الصيف.

وما زال ريال مدريد لم يغلق قضية الانتقالات حيث يطارد بول بوغبا الذي يبلغ ثمنه 150 مليون يورو ويسعى لإشراك غاريث بيل في الصفقة لتقليص ثمنها.

وفي حال تعاقده مع بوغبا فإن الفريق سيصرف 450 مليون يورو ليتفرغ لبيع بعض اللاعبين حتى لا يخرق قوانين اللعب المالي النظيف.

ويحتاج الفريق، بحسب صحيفة ”ماركا“، جلب 200 مليون يورو على الأقل من بيع اللاعبين ليخلق توازنًا ماليًا، وهي العملية التي قرر الفريق حسمها بعد حسم الوافدين.