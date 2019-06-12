قميص هازارد يثير أزمة قبل ساعات من تقديمه لجماهير ريال مدريد

طرح المتجر الرسمي لريال مدريد في دبي قمصان إيدن هازارد نجم النادي الملكي الجديد الذي سيحمل رقم 7 ليكون خلفًا لكريستيانو رونالدو الذي رحل عن العملاق الإسباني الموسم الماضي إلى يوفنتوس، لكن النادي سيجد نفسه في ورطة عند تقديم قائد بلجيكا، يوم الخميس، بسبب أن هذا القميص يخص ماريانو دياز حاليًا.

ورغم بدء طرح القميص منذ الكشف عن التعاقد مع هازارد إلا أنه لا تزال هناك مشكلة تكمن في أن ماريانو يملك هذا الرقم حاليًا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن ماريانو لا يزال لاعبًا في ريال مدريد رغم تصاعد الأنباء بشأن رحيله رغم عودته من ليون، الموسم الماضي، بعد انتهاء فترة إعارته، لكن الإصابات حرمته من المشاركة كثيرًا مع النادي.

وسيجد ريال مدريد نفسه في مشكلة عند تقديم الدولي البلجيكي رسميًا، يوم الخميس، وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت:“سيتم تقديم اللاعب إيدين هازارد، غدًا الخميس، 13 يونيو، عند الساعة 19:00 في الشرفة الرئاسية على ملعب سانتياغو برنابيو، وعقب ذلك سيخرج هازارد للمرة الأولى بقميص ريال مدريد إلى أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، ثم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في صالة المؤتمرات الصحفية“.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 50 ألف متفرج للترحيب بالنجم الجديد في ريال مدريد، ويسعى النادي إلى استغلال هذه المناسبة المهمة ببيع أكبر عدد ممكن من قمصان هازارد، وهذا ما قد يضع النادي في مشكلة في ظل ارتداء ماريانو دياز نفس الرقم حتى اللحظة.