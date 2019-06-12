تقديم لوكا يوفيتش لاعبًا رسميًّا في ريال مدريد (فيديو)

قدم نادي ريال مدريد رسميًّا الصربي لوكا يوفيتش لاعبًا في ريال مدريد، وأمام حضور جماهيري كبير في ملعب ”سانتياغو برنابيو“، يوم الأربعاء.

وكان نادي ريال مدريد أعلن رسميًّا قبل أيام، عن التوقيع مع يوفيتش قادمًا من فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، وهازارد من تشيلسي، لكنه لم يكشف قيمة الصفقة الأخيرة، واكتفى بالإعلان أن الدولي البلجيكي سيدافع عن ألوان الفريق الملكي لخمسة مواسم.

???? | لوكا يوفيتش خلال توقيع العقد. pic.twitter.com/R6Wf6k8S7D — RMCF Media (@Media_RMCF) June 12, 2019

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي على موقعه، أن يوفيتش اجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل تقديمه في ”برنابيو“ كلاعب جديد في صفوف الفريق الملكي.

وخضع يوفيتش للكشف الطبي في مستشفى جامعة سانيتاس لا موراليغا، صباح اليوم الأربعاء.

فلورنتينو بيريز ولوكا يوفيتش أمام البطولات الأوروبية ???????? pic.twitter.com/t99nGF4Cdb — RMCF Media (@Media_RMCF) June 12, 2019

لوكا يوفيتش وفلورنتينو بيريز في مُتحف النادي #WelcomeJović ???????? pic.twitter.com/m3vw0JHA56 — RMCF Media (@Media_RMCF) June 12, 2019

وقال فلورنتينو بيريز، خلال كلمته في المؤتمر: ”نحن نبدأ الآن مشروع جديد للموسم المقبل، نعلم أننا يجب أن نعمل بجد لأن النتائج في الموسم الماضي لم تكن كما توقعنا. سوف نعمل بكل قوة وموهبة“.

وأضاف: ”هذا النادي لن يستسلم أبدًا وسنثبت ذلك. الفوز في 4 من أصل 5 دوريات أبطال هو شيء سحري ، إنجاز ضخم ، فقط مع مرور الوقت سنكون قادرين على العودة من جديد.“

وتابع: ”ما حققناه في خمس السنوات الأخيرة لم يستوعبه البعض، مع مرور الوقت سندرك حقًّا الإنجاز العظيم الذي نجحنا في الحصول عليه، الآن لدينا المسؤولية والمهمة للعودة إلى طريق الانتصارات والبطولات“.

دموع لوكا يوفيتش خلال مُشاهدته للفيديو التقديمي في الرويال بوكس #WelcomeJović pic.twitter.com/QJ25hxnlqq — RMCF Media (@Media_RMCF) June 12, 2019

وأردف: ”لوكا كان مطلوبًا لدى العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، لكنه ينتمي إلى ريال مدريد اليوم. كان هذا حلمه واليوم هو هنا“.

وأبرز: ”لوكا، أنت الآن لاعبًا في ريال مدريد، نادي الكؤوس الأوروبية الـ13، شكرًا لاختيارك هذا القميص. أردت أن تكون جزءًا من هذه الأسطورة وقد حققتها“.

فيما أفاد يوفيتش: ”أنا متحمس للغاية، وأعلم جيدًا أنني اتخذت القرار الصحيح، سوف أعمل بكل قوتي لأحقق كل البطولات مع ريال مدريد“.