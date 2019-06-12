رسميًّا.. لوكا يوفيتش يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

رسميًّا.. لوكا يوفيتش يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي ريال مدريد رسميًّا عن تواجد الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم الفريق الجديد، صباح اليوم الأربعاء، في العيادة الخاصة بالفريق بجامعة ”سانيتاس لا مورليخا“ من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وأعلن الحساب الرسمي للميرنغي عبر موقع ”تويتر“ عن اجتياز اللاعب الصربي جميع الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقود الرسمية.

ومن المتوقع أن يتواجد يوفيتش خلال دقائق معدودة في ملعب ”سانتياغو برنابيو“، مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لاعتماد عقده مع الفريق الإسباني لمدة 6 سنوات.

ويعقب توقيع لاعب آنتراخت فرانكفورت السابق، ظهوره أمام الجماهير قبل التوجه لقاعة المؤتمرات الصحفية للإجابة عن أسئلة الصحفيين حول مستقبله مع ريال مدريد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث