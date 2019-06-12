رسميًّا.. لوكا يوفيتش يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد رسميًّا عن تواجد الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم الفريق الجديد، صباح اليوم الأربعاء، في العيادة الخاصة بالفريق بجامعة ”سانيتاس لا مورليخا“ من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وأعلن الحساب الرسمي للميرنغي عبر موقع ”تويتر“ عن اجتياز اللاعب الصربي جميع الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقود الرسمية.

???? | بعض من لقطات يوفيتش في الفحوصات الطبية والتي إجتازها بنجاح. pic.twitter.com/AmNaAL9AGm — RMCF Media (@Media_RMCF) June 12, 2019

ومن المتوقع أن يتواجد يوفيتش خلال دقائق معدودة في ملعب ”سانتياغو برنابيو“، مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لاعتماد عقده مع الفريق الإسباني لمدة 6 سنوات.

ويعقب توقيع لاعب آنتراخت فرانكفورت السابق، ظهوره أمام الجماهير قبل التوجه لقاعة المؤتمرات الصحفية للإجابة عن أسئلة الصحفيين حول مستقبله مع ريال مدريد.