رد غير متوقع من مبابي بعد سؤال عن مفاوضات ريال مدريد

خرج كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن شعوره، ورد بشكل مقتضب على شائعات انتقاله لصفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسجل مبابي هدفه رقم 100 في مسيرته، مساء اليوم الثلاثاء، عندما هز شباك منتخب أندورا بقميص المنتخب الفرنسي، في تصفيات أمم أوروبا.

ومع ذلك، لم يرغب لاعب سان جيرمان في التحدث عن مستقبله، في أعقاب فوز فرنسا برباعية نظيفة على أندورا.

???????? ¡OJO A LA IMAGEN! "En TODO MOMENTO 'MADRID, MADRID'". LAS PALABRAS de MBAPPÉ a la pregunta de @JosepSoldado sobre el MADRID. #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/Bz3gVkPnE8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 11, 2019

وقال مبابي ردًا على سؤال بشأن انتقاله المحتمل للميرنغي: ”الآن ليس الوقت المناسب للتحدث عن ريال مدريد“.

وأضاف: ”تسألني دائمًا نفس الشيء، لكن هذا ليس هو الوقت المناسب“.

ويعتبر مبابي من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل.