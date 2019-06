مبابي يحقق رقمًا قياسيًا بهدفه الرائع في مباراة فرنسا ضد أندورا (فيديو)

أحرز كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، هدفه المئة في مسيرته الاحترافية عندما سجل الهدف الأول لفرنسا في مرمى أندورا في تصفيات بطولة أوروبا يورو 2020، اليوم الثلاثاء.

ومنح مبابي هدف التقدم لبطلة العالم 2018 بعد 11 دقيقة من البداية عبر 3 تمريرات انتهت عندما وضع مهاجم سان جيرمان الكرة في الشباك من أعلى رأس الحارس.

وهذا الهدف هو المئة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا مع منتخب بلاده والأندية، وبعدها ضاعف وسام بن يدر النتيجة قبل أن يحرز المهاجم فلوريان ثوفين الهدف الثالث.

وخلال 180 مباراة سجل مبابي 87 هدفًا في جميع المسابقات على مدار موسمين مع كل من موناكو، وباريس سان جيرمان، وهدفه في مرمى أندورا هو الثالث عشر له على الصعيد الدولي.

