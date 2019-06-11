كوتينيو عن موسمه مع نادي برشلونة: كان أسوأ بكثير مما توقعت

يؤمن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط نادي برشلونة، بأنه قدم مستوى أسوأ بكثير من المتوقع خلال الموسم المنقضي مع فريقه.

وقال كوتينيو في تصريحاته لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، يوم الثلاثاء: ”لم أقدم موسمًا جيدًا، فمستواي كان أسوأ بكثير مما توقعته“.

وأضاف: ”الطريقة الوحيدة للتطور والتحسن هي اكتساب الثقة من خلال العمل الشاق، وكنت أعمل بقوة“.

وكانت الصحيفة قد أشارت مؤخرًا إلى أن اللاعب وفريقه يحاولان إيجاد فريقًا لضمه خلال السوق الصيفية الجارية.

ويتصدر باريس سان جيرمان سباق ضم الجناح الدولي البرازيلي خلال الصيف الجاري.

صاحب الـ26 عامًا انضم إلى برشلونة في يناير 2018 بمبلغ 130.5 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرازيلي مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في 54 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 5 أخرى.

كوتينيو يتواجد حاليًا مع منتخب البرازيل استعدادًا لخوض منافسات كوبا أمريكا هذا الصيف.

وتقع البرازيل ضمن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا، التي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتقام أولى مبارياتها في البطولة ضد بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل.