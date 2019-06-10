هل يكون مهاجم إشبيلية مفاجأة برشلونة في الميركاتو الصيفي؟

اثارت تصريحات المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، نجم نادي إشبيلية الإسباني، الجدل حول وجهته في الموسم المقبل.

وقال بن يدر، في تصريحات لصحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية اليوم الإثنين: ”أريد أن ألعب في أكبر الأندية العالمية“.

وأضاف اللاعب فرنسي الجنسيةِ تونسي الأصل: ”لقد حان وقت الانتقال إلى نادٍ آخر، حقيقة أشعر أن هذا هو التوقيت الصحيح للرحيل، ولكن هذا لا يعكس أي انتقاص من قدر فالنسيا، فأنا أحترم هذا النادي كثيرًا، وأيًا ما سيكون الخيار النهائي فسأكون سعيدًا“.

وينتهي عقد وسام بن يدر مع إشبيلية منتصف العام 2021، علمًا بأنه انتقل إلى النادي الإسباني صيف 2016 من تولوز الفرنسي مقابل 9.5 مليون يورو.

وتألق بن يدر رفقة إشبيلية هذا الموسم، وشارك في 54 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفًا، وصنع 11 أخرى، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 35 مليون يورو.

وقال موقع ”غول“ العالمي، في تقرير نشره اليوم الإثنين، إن تصريحات وسام بن يدر، يمكن أن تثير اهتمام نادي برشلونة الإسباني، كون المهاجم الفرنسي من ضمن المرشحين للانتقال إلى البلوغرانا.

وأضاف بقوله: ”برشلونة وضع بن يدر ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الفريق، في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها البارسا، وعدم وجود مهاجم بديل للأورواغوياني لويس سواريز، 33 عامًا“.

وتابع بقوله: ”المرحلة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق برغبة برشلونة في ضم بن يدر، وما إذا كان الاهتمام باللاعب سيتحول إلى عرض رسمي لضمه من إشبيلية“.