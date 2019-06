دي يونغ يجيب عن سؤال.. ”هل ستضع دي ليخت في حقيبتك وأنت ذاهب إلى برشلونة؟ (فيديو)

أجاب فرانكي دي يونغ، لاعب وسط نادي برشلونة الجديد وأياكس السابق، عن تساؤل بشأن مستقبل مواطنه وزميله السابق ماتياس دي ليخت ووجهته المقبلة.

ووجه مراسل شبكة ”Esporte Interativo“ البرازيلية بعد نهاية مباراة هولندا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بخسارة الطواحين بهدف نظيف، سؤالًا إلى اللاعب الشاب، قائلًا: ”هل ستضع دي ليخت في حقيبتك وتأتي به إلى برشلونة؟“.

ورد دي يونج (ضاحكًا): ”لا، لا، ماتياس هو من سيحدد مستقبله بنفسه“.

وأضاف: ”سيتحدث مع بعض أصدقائه وعائلته ثم سيكشف عن قراره النهائي“.

Falamos com De Jong sobre a temporada, declaração do Pirlo de que ele é o melhor meio-campista do mundo hoje, Arthur e De Ligt. pic.twitter.com/wxs5ouovfD

— Marcelo Bechler (@marcelobechler) June 9, 2019