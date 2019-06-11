تقارير: ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل لوكا زيدان

كشفت صحيفة ”آس“، أن ريال مدريد فتح الباب للحارس الثالث لوكا زيدان للرحيل، حال تلقى عرضًا جيدًا يمنحه فرصًا أفضل للعب، رغم كون والده المدرب زين الدين زيدان يرغب في استمراره، ودافع عنه في نهاية الموسم الماضي.

وحسب الصحيفة، فإدارة ريال مدريد لن تضغط على الابن الثاني لزيدان ليخرج من الفريق، لكنها تفضل أن يجد مشروعًا جديدًا يمنحه فرصة أكبر للعب كأساسي.

وأصبح لوكا، الحارس الثالث للفريق بعد رحيل كيكو كاسيا بداية السنة نحو ليدز يونايتد، وكان من الممكن أن يصبح الحارس الثاني هذا الموسم في ظل الأخبار التي تتحدث عن رحيل محتمل للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، المطلوب من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وتفضل إدارة ريال مدريد استعادة الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي كان معارًا لفريق ليغانيس، والذي يتألق حاليًا في كأس العالم للشباب في بولندا، حيث قاد منتخب بلاده لنصف النهائي.