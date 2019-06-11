كريستيانو رونالدو يحاول إقناع نجم ريال مدريد بالانتقال إلى يوفنتوس

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس يحاول إقناع البرازيلي مارسيلو بالانضمام إلى البيانكونيري في الموسم المقبل.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”بعد أن عرض رونالدو على ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام والمنتخب الهولندي، الانضمام إلى يوفنتوس، عقب مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فإن الدون يبدو أنه يلعب دور رجل الصفقات والتسويق في اليوفي“.

وأشارت إلى أن رونالدو يحاول حاليًا إقناع مارسيلو بالرحيل عن ريال مدريد والانضمام إلى يوفنتوس، خاصة بعد أن أعلن مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان انضمام الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، لاعب ليون إلى ريال مدريد.

ويحاول رونالدو استغلال صفقة ميندي مع ريال مدريد في إقناع مارسيلو بالانتقال إلى يوفنتوس، لأن مستقبله رفقة الميرينغي سيكون موضع شك كبير، بعد صفقة ميندي.

وتأتي محاولات رونالدو لضم مارسيلو، زميله القديم في ريال مدريد، في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو اليوفي لبيع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو.

وفي سياق متصل، قال برنامج ”الشرنغيتو“ التليفزيوني الإسباني إن نادي ريال مدريد يتابع لاعب وسط نابولي الإيطالي فابيان رويز، لضمه إلى الملكي في الموسم المقبل.

ويلعب رويز، 23 عامًا، في مركز لاعب الوسط المدافع، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وشارك هذا الموسم في 40 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.