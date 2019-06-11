صحيفة إسبانية: ”طلاق“ باريس سان جيرمان ونيمار

نشرت صحيفة “ سبورت “ الإسبانية في عنوان بارز على صفحتها اليوم الثلاثاء “ طلاق بين نيمار وباريس سان جيرمان “ مؤكدة أن العلاقة بين الطرفين في طريقها للنهاية.

وحسب الصحيفة فالنجم البرازيلي أخبر إدارة باريس سان جيرمان بكونه لا يشعر بالراحة في الفريق ويرغب في الخروج بعد فشله في تحقيق أهدافه ومشاكله المتعددة في الفريق الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان سئمت من مشاكل النجم البرازيلي داخل الملعب وخارجه ومستعدة لفتح الباب أمامه للرحيل في ظل الاتهامات الموجهة له بالاغتصاب والتي تضر بصورته الإعلانية أيضًا.

ويبقى برشلونة الوجهة المفضلة للاعب حيث عبر عن رغبته في العودة لفريقه السابق، لكن الصحيفة أكدت أن إدارة برشلونة لن تأخذ المبادرة من أجل التوقيع مع النجم البرازيلي.

وتنتظر إدارة برشلونة أن تكون كل الظروف مناسبة للتفاوض من أجل إعادة نيمار لكونها لا ترغب في التوقيع معه دون رغبته ورغبة باريس سان جرمان في التخلي عنه ووضعه في سوق الانتقالات.