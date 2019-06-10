أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. رونالدو يحتفل بثالث ألقابه.. ومحمد صلاح في رحلة صيد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

رونالدو يحتفل بثالث ألقابه هذا الموسم

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوز منتخب بلاده بأول ألقاب دوري الأمم الأوروبية، حيث نشر صورة عبر حسابه وهو يحمل كأس البطولة وكتب أعلاها: ”صباح الخير، بعد غزو الكأس الإيطالية، البطولة الإيطالية، لن تكون هناك طريقة أفضل لإنهاء الموسم“.



سيلفا يشكر أسباب الخماسية التاريخية

في المقابل احتفل برناندو سيلفا بلقب دوري الأمم الأوروبية الذي حققه مع منتخب بلاده بعد الفوز على منتخب هولندا بهدف دون رد، واحتفل سيلفا بخامس ألقابه هذا الموسم، وهو ما عبر عنه عبر صفحته الشخصية، حيث قال: ”ما الموسم! 5 كؤوس .. شكرًا لك مانشيستر سيتي والبرتغال، نراكم جميعًا الموسم المقبل“.



مارسيلو يحتفل بهدف نجله

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني فيديو للهدف الذي سجله إنزو نجل الظهير الأيسر للفريق مارسيلو، وهي المباراة التي كان يتابعها المدافع البرازيلي، الذي كان له رد فعل خاص عقب إحراز نجله هدفًا رائعًا، وقالت الصفحة أعلى الفيديو.. هذا كان رد فعل مارسيلو على هدف نجله إنزو.



فابريغاس يستعيد مشوار النجومية مع كرة القدم

نشر النجم الكبير سيسيك فابريغاس مجموعة من قمصان الفرق التي لعب لها خلال مشواره مع كرة القدم، وكتب اللاعب أعلى الصورة.. أي واحد يجلب لك أفضل الذكريات؟



بايرن ميونخ يعلن رحيل لاعبه

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عبر صفحته الشخصية عن انتقال لاعبه رافينيا إلى نادي فلامنغو البرازيلي، وعلقت الصفحة أعلى الخبر حيث قالت: ”نتمنى لكم كل التوفيق في فلامنغو، رافا“.



برشلونة: سنبدأ الأسبوع بابتسامة هذا الثلاثي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني فيديو لثلاثي الفريق فيدال وراكيتيتش ونيسلون سيميدو أثناء وصلة مزاح من الثلاثي، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو حيث قالت: ”على الأرجح مع فيدال وركيتتش ونيسلون سيميدو لنبدأ الأسبوع بابتسامة“.



آرسنال يحتفل بعيد ميلاد نجمه السابق

احتفلت الصفحة الشخصية لنادي آرسنال الإنجليزي بعيد ميلاد نجمه السابق ديفيد بلات الذي أتم عامه الـ53، إذ نشرت الصفحة فيديو لهدف اللاعب عام 1997 في شباك مانشستر يونايتد، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو حيث قالت.. عيد ميلاد سعيد 53 لك ديفيد بلات، بينما يحتفل ديفيد اليوم، فإننا نعيده إلى هذا الفائز المتأخر ضد مانشستر يونايتد منذ عام 1997.



توتنهام يبرز تصريحات حارسه

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام التصريحات التي أدلى بها ميشيل فورم حارس مرمى الفريق، الذي حرص على شكر ناديه على ما وصل إليه من نجاح كبير، وعلقت الصفحة على تصريحات حارس الفريق حيث قالت: ”لقد رأيت النادي ينمو وينمو، والآن لعبنا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر لا يتعلق فقط بالموسم الماضي، لقد كانت رحلة“.



الترجي يطالب الفيفا يوضع حد للهتافات العنصرية

علقت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على الهتافات التي تعرض لها لاعب وسط الفريق فراك كوم من جماهير الفرق المنافسة، إذ نشرت الصفحة صورة للاعب الكاميروني، كتبت أعلاها .. التضامن مع لاعبنا الأعلى فرانك كوم ضحية للرسائل العنصرية، تطبق الفيفا حكمًا جديدًا بعدم التسامح مطلقًا بشأن العنصرية في قانون تأديب الفيفا، آمل أن نتبناه بسرعة في تونس.



صلاح في رحلة صيد

نشر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر صفحته الشخصية خلال رحلة صيد له اليوم، ويقضي صلاح إجازته السنوية في الجونة، رغم تصريحات مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بأنهم خاطبوه من أجل الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا للكان الأفريقي.



باهر المحمدي بصحبة ثنائي المنتخب المصري

نشر باهر المحمدي نجم النادي الإسماعيلي على صفحته صورة تجمعه بثنائي المنتخب المصري أحمد حجازي وعبدالله السعيد، ويستعد الثلاثي برفقة باقي زملائهم في المنتخب المصري لخوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

