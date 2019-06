ليس كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي.. فينيسيوس جونيور يفاجئ الجميع باختياره أفضل لاعب في العالم (فيديو)

فاجأ فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الجميع بالرد على سؤال في مقابلة بشأن أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره، حيث تجاهل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي واختار لاعبًا آخر.

وأُصيب فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 18 عامًا، في مارس الماضي، خلال مباراة ريال مدريد أمام أياكس امستردام الهولندي، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأجاب فينيسيوس جونيور على سؤال بشأن أفضل لاعب في العالم في رأيه خلال مقابلة مع محطة ”فوكس“ الرياضية البرازيلية بين ميسي ورونالدو، بأنه معجب أكثر بزميله الفرنسي كريم بنزيما ليثير استغراب المشاهدين.

وقال فينيسيوس جونيور: ”هذا صعب لم ألعب مع أي منهما (ميسي ورونالدو) ولا أعرف حقًا“. لكن مع إصرار مقدّم البرتغال أجاب اللاعب الشاب ”لم ألعب معهما ولا يمكنني الإجابة، لكنني سأختار بنزيما“.

وفي دفاعه عن وجهة نظره قال فينيسيوس جونيور عن بنزيما: ”يلعب دائمًا معي ويساعدني. كنت معجبًا به وأنا طفل صغير وأصبحت أكثر إعجابًا به الآن“.

Vinicius: ”Messi is fantastic. One of the best in history. It’s difficult [to choose who I’d prefer to play with between Cristiano & Messi]. I never played with either of the two so I don’t know… I’d choose Benzema, he always helps me in the field.“ pic.twitter.com/RikqtMjbam

