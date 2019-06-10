مارتينيز مدرب بلجيكا: هازارد سيصبح المحرك الرئيس لريال مدريد

قال روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عشية مواجهة في تصفيات بطولة أوروبا 2020، أمام إسكتلندا إن ريال مدريد يستطيع بناء فريق جديد حول أحدث صفقاته إيدين هازارد.

وأنهى ريال مدريد بحثه الطويل عن جناح بعدما أعلن يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع هازارد من تشيلسي لمدة 5 سنوات.

وسجل هازارد 110 أهداف في 352 مباراة مع تشيلسي بعد الانضمام من ليل في 2012 وسيتم تقديمه رسميًا لوسائل إعلام في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الخميس المقبل.

وأبلغ مارتينيز الصحفيين ”يملك شخصية رائعة. يسعى دائمًا للفوز“.

وتابع المدرب الإسباني الذي يتصدر فريقه المجموعة التاسعة ويتطلع لتحقيق الانتصار الرابع في 4 مباريات عندما يستضيف منتخب إسكتلندا في بروكسل غدًا الثلاثاء ”وصل الآن إلى قمة مستوياته ويمكن لأي نادٍ أن يبني حوله فريقًا جديدًا“.

وتابع ”إيدين لاعب كرة قدم استثنائي وأعتقد أن بمقدوره كتابة صفحات جديدة في مشواره. الانتقال إلى ريال حلم تحول إلى حقيقة وهي خطوة مثالية بالنسبة له“.

وواصل مارتينيز ”حدث الانتقال في أجواء من الاحترام الشديد. إيدين نموذج يحتذى لكل اللاعبين الذي يستطيعون العودة في أي وقت إلى أنديتهم السابقة مرفوعي الرأس“.

وسينتقل هازارد (28 عامًا) إلى إسبانيا بعد مساعدة ناديه تشيلسي على الفوز بالدوري الأوروبي واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف مارتينيز الذي سيعتمد على قائد المنتخب للفوز على إسكتلندا صاحبة المركز الثالث والتي تتأخر بـ 3 نقاط عن المتصدر ”أتطلع لمشاهدته في صفوف ريال مدريد“.

وقال مارتينيز عن تشكيلته لمباراة الغد بعد الفوز 3/0 على كازاخستان يوم السبت: ”لا أعتزم إجراء تغييرات كثيرة“.

وتابع ”لا استهين بالمنافس. تملك إسكتلندا بعض المواهب الواعدة والمدرب ستيف كلارك واحد من أفضل الشخصيات في اللعبة“