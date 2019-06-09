صحيفة تكشف قيمة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، مفاجأة في صفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، رسميًا تعاقده مع هازارد، حتى صيف العام 2024، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

لكن صحيفة ”سبورت“ قالت إن القيمة الإجمالية لانتقال هازارد إلى ريال مدريد تبلغ 168 مليون يورو، تشمل المتغيرات.

وأوضحت الصحيفة أن القيمة الثابتة للصفقة تبلغ 100 مليون يورو، بينما تبلغ المتغيرات 68 مليونًا، وهو ما يعني أن صفقة هازارد ستتخطى تكلفة تعاقد برشلونة مع البرازيلي فيليب كوتينيو (120 مليون يورو قيمة ثابتة + 40 مليونًا متغيرات) في يناير 2018.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن قيمة الصفقة عالية؛ لأنه لم يتبق في عقد هازارد مع تشيلسي إلا موسم واحد فقط، علمًا أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا.

وهازارد رابع تعاقد لريال مدريد حتى الآن، بعد رودريغو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.