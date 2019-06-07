رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع إدين هازارد (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا تعاقده مع النجم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي على موقعه على الإنترنت: ”وافق ريال مدريد وتشيلسي على صفقة اللاعب إدين هازارد“.

وأضاف ريال مدريد“سيظل اللاعب مرتبطًا بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2024″.

وأكمل ”سيتم تقديم هازارد كلاعب جديد لريال مدريد يوم الخميس 13 يونيو في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد اجتياز الفحص الطبي“.

ولم يكشف ريال مدريد قيمة صفقة هازارد البالغ من العمر 28 عامًا، لكن من المتوقع أن تكون حول 100 مليون يورو.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وسجل للبلوز 108 أهداف وصنع 91 في 351 مباراة.

وفي 7 أعوام مع تشيلسي، فاز هازارد مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين (2015 و2017)، إلى جانب لقب في الدوري الأوروبي (2013)، وكأس رابطة الأندية (2015) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2018).

وكان الحارس تيبو كورتوا، زميل هازارد سابقًا في تشيلسي، وزميله حاليًا مع منتخب بلجيكا أول المرحبين بانتقال هازارد إلى ريال مدريد، حيث نشر صورة له مع هازارد على حسابه في ”تويتر“ وكتب ”مرحبًا بك في أفضل ناد في العالم“.

وعبّر هازارد مرارًا وتكرارًا عن رغبته في اللعب لريال مدريد، وخاصة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وهازارد ثاني صفقات ريال مدريد القوية في سوق الانتقالات، بعد الصربي لوكا يوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويتوقع أن يبرم ريال مدريد صفقات قوية جديدة، مع رغبته في العودة إلى منصات التتويج، بعد أن خرج من موسم 2018/2019 برصيد صفري، رغم أنه نال لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.