كونتي يحرم زيدان من أبرز أسلحته في الجهاز الفني لريال مدريد

ذكرت صحيفة ”آس“ أن أنطونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية في ريال مدريد، وافق على عرض من إنتر ميلان للالتحاق بالجهاز الفني للمدرب الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي.

ولعب المعد البدني البالغ من العمر 57 عامًا دورًا كبيرًا في الطاقم الفني للريال تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تربطه معه علاقة قوية منذ كان لاعبًا في يوفنتوس.

ويعتبر بينتوس أحد أهم رجال زيدان، إذ جاء مع زيدان ورحل في عهد لوبيتيجي قبل أن يعود لمنصبه مع الأرجنتيني سولاري ويستمر مع عودة زيدان.

ويملك المدرب البدني علاقات قوية بلاعبي ريال مدريد، إذ أشاد أغلبهم بعمله وكان وراء عودتهم لمستوى جيد بدنيًّا.

ويعرف بينتوس -أيضًا- المدرب أنطونيو كونتي لكونه كان معدًّا بدنيًّا في يوفنتوس حين كان كونتي وزيدان لاعبين في فريق ”السيدة العجوز“.

ويحتاج زيدان للبحث عن معد بدني جديد ليضاف لبحثه برفقة إدارة الفريق عن التعاقد مع لاعبين جدد.

فيما أشارت صحيفة ”ماركا“، إلى أن زيدان لا يمتلك أيّ خطة للاعتماد على بينتوس في المستقبل لذلك قرّر الأخير البحث عن وجهة جديدة.

وأوضحت: ”سبب عودة بينتوس إلى إيطاليا هو أن العلاقة مع زيدان تدهورت بعد أن بقي الإيطالي في ريال مدريد الموسم الماضي، بالرغم من خروج زيدان، وهذا لم يُعجب المدرب الفرنسي الذي يجب أن يُقرر الآن من سيكون المسؤول عن الإعداد البدني الموسم المُقبل“.