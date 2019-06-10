ريال مدريد ينتظر ”ساعة الصفر“ لحسم صفقة القرن

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني ”صفقة القرن“ الكروية في موسم الانتقالات الجاري، الميركاتو الصيفي، وهي التعاقد مع كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

والتقط مسؤولو ريال مدريد، وعلى رأسهم رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الإشارات الصادرة من مبابي، والتي تتحدث عن ”نقطة التحول“ المرتقبة في مشواره الكروي، إضافة إلى تحركات والده ويلفريد، من أجل تحرير نجله من ”السجن الذهبي“ في باريس، في انتظار اللحظة الحاسمة لإبرام هذه الصفقة المدوية.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن بيريز يضع التعاقد مع مبابي بوصفه الهدف الأكبر لريال مدريد في الميركاتو الحالي، إلا أنه في نفس الوقت لا يريد إثارة أي توترات مع نادي باريس سان جيرمان، في ظل العلاقات الجيدة التي تجمعه مع القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

وظهر بيريز رفقة الخليفي خلال إحدى مباريات بطولة رولان غاروس للتنس، التي اختتمت أمس في فرنسا، ما أثار الشائعات حول وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن صفقة مبابي، بعد أن تجمد الوضع تمامًا فيما يتعلق بالبرازيلي نيمار، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وأضافت ”ديفنسا سنترال“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين: ”الظروف المحيطة بالنجم مبابي واضحة للغاية، اللاعب لا يريد الاستمرار في باريس، ويرغب في الانضمام إلى ريال مدريد، وحلمه يقترب من أرض الواقع في الوقت الحالي“.

وأكدت أن بيريز سينتظر حسم صفقة مبابي حتى الدقيقة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وبالتحديد قبل الثانية عشرة مساء يوم 31 أغسطس، موعد إغلاق الميركاتو، وقالت إن صفقة مبابي تتطلب الكثير من الصبر والحنكة، وتحطيم جميع الأنماط التقليدية، لأنها في الواقع ستكون صفقة غير تقليدية على الإطلاق.