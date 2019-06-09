تقرير: إنتر ميلان ينتظر قرار زيدان حول مهاجم ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن نادي إنتر ميلان ينتظر الموقف النهائي لعدد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا لضم بعضهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن إدارة إنتر ميلان تضع المهاجم لوكاس فاسكيز، على رأس قائمة اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم، لارتداء قميص النيراتزوري الموسم المقبل.

وتابع الموقع الإيطالي بقوله: إن إنتر ميلان ينتظر قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حول مستقبل فاسكيز، 27 عامًا خاصة بعد أن تعاقد النادي الملكي مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إدين هازارد، مما يصعّب مهمة استمرار فاسكيز رفقة الميرينغي.

ولعب فاسكيز في الموسم المنقضي 47 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، وصنع 4 أخرى، علماً بأنه شارك في أكثر من 120 مباراة مع ريال مدريد في الليغا.

وسيكون ريال مدريد في حاجة ماسة لبيع عدد من لاعبيه، من أجل الوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، ويحتاج النادي لبيع لاعبين بقيمة 300 مليون يورو.

ويرغب الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب الجديد لنادي إنتر ميلان في دعم صفوف النيراتزوري، للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم المقبل، بعد أن احتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، وتأهل بصعوبة بالغة إلى دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة.