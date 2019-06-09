برشلونة يطارد موهبة هجومية برازيلية.. وريال مدريد يراقب الموقف

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن مهاجم كبديل للأوروغوياني لويس سواريز، بعد ضياع صفقة الصربي لوكا يوفيتش، المنتقل حديثًا إلى نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن كشافي برشلونة تابعوا إحدى الدورات الودية التي أقيمت مؤخرًا في مدينة طولون الفرنسية، للبحث عن ضالتهم الهجومية، وأشارت إلى أن بيدرينو، مهاجم نادي كورنثيانز البرازيلي، جذب انتباه كشاف نادي برشلونة لويز غونزاليس، الذي تابع الدورة.

وأكدت أن جميع التقارير الفنية الخاصة باللاعب البرازيلي الشاب بيدرينو جاءت إيجابية للغاية، وينتظر مسؤولو برشلونة القرار النهائي للاعب، حول إمكانية انتقاله إلى أوروبا الآن، أو في مرحلة لاحقة.

وتابعت الصحيفة الكتالونية بقولها:“ريال مدريد أبدى اهتمامه باللاعب أيضًا، ويعلم مسؤولو كورنثيانز أن عملاقي الدوري الإسباني، الليغا، يتابعان المهاجم الشاب عن قرب، وهو ما يدفعه لتأجيل حسم قرار بيعه حاليًا، في محاولة للوصول إلى أعلى قيمة مالية من صفقة رحيله عن النادي البرازيلي“.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن عقد بيدرينو ينتهي مع كورنثيانز في نهاية ديسمبر من عام 2020.

ويحاول نادي برشلونة البحث عن مواهب شابة لإعادة هيكلة الفريق، في ظل تقدم أعمار لاعبيه، ونجح بالفعل بضم الهولندي فرانكي دي يونغ لاعب أياكس أمستردام، ويحاول حسم صفقة زميله ماتياس دي ليخت.