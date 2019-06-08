نادي برشلونة يستهدف نجم بايرن ميونخ لتعويض رحيل مدافعه

أفادت تقارير صحفية إسبانية السبت، أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة وضع نصب عينيه التعاقد مع جوشوا كيميتش، لتعويض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو.

لكن صحيفة ”بيلد“ الألمانية قالت إن فرص برشلونة في التعاقد مع جوشوا كيميتش تبدو صعبة للغاية لتمسك إدارة النادي باللاعب المهم.

وأوضحت ”بيلد“ أن جوشوا كيميتش ركيزة أساسية في تشكيلة بايرن ميونخ الذي يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وانضم جوشوا كيميتش، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى بايرن ميونخ العام 2015، قادمًا من شتوتغارت، مقابل 8 ملايين يورو.

وشارك كيميتش في 171 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل فيها 17 هدفًا، وصنع 40، علمًا أن مشاركاته موسم 2018/2019 مع النادي البافاري تبلغ 48 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 19، كما خاض 40 مباراة مع المنتخب الألماني، سجل فيها 3 أهداف.