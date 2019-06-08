آرثر ميلو غير راضٍ عن موقعه في نادي برشلونة ويشيد بتيتي مدرب البرازيل

تحدث البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي عن سبب تألقه بشكل ملفت رفقة منتخب بلاده، وأكد أنه يملك حرية أكبر في الملعب عكس برشلونة.

وقال اللاعب الذي شارك في وسط ميدان المنتخب البرازيلي أمام قطر (2/0) قبل مواجهة الهوندراس غدًا في اللقاء الودي الثاني: ”الأساسي أن أشارك في صناعة اللعب في المستقبل أكثر في برشلونة، ومع منتخب البرازيل أملك حرية أكبر وأعود للخلف كي أبني الهجمات وأنظم اللعب وهذا هو الاختلاف“.

وأضاف لاعب برشلونة: ”المدرب تيتي منحني حرية أكبر في التحرك والبحث عن الكرة للبناء“.

وانتقد آرثر طريقة توظيفه في برشلونة وقال: ”في برشلونة لا أملك هذه الحرية، يجب أن أتوصل بالكرة أكثر بين الخطوط وأهاجم أكثر“.

من جهة أخرى قرر برشلونة وضع نظام خاص للاعب البرازيلي بعد عودته من العطلة لتطوير مستواه وأرقامه في الموسم القادم.

ويعتقد برشلونة أن آرثر ميلو بإمكانه أن يكون أفضل ويشكل نموذجًا جديدًا من النجم السابق تشافي هيرنانديز، ولذلك فهو لا يرغب أن يكون مستوى اللاعب متذبذبًا كما حدث في هذا الموسم.

ولم يقدم آرثر ميلو سوى تمريرتين حاسمتين رغم أنه اعتبر من الصفقات الجيدة في برشلونة، بالنظر لما قدمه هذا الموسم بالمقارنة مع مواطنه فيليب كوتينيو.

ويشارك آرثور ميلو رفقة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا وسيعود لبرشلونة متأخرًا عن بقية اللاعبين رفقة زملائه المشاركين في البطولة.