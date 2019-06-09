خلاف جديد بين زيدان وفلورنتينو بيريز بسبب فينيسيوس جونيور

تتواصل التقارير التي تتحدث عن سوق انتقالات ريال مدريد الصيفي، مع اتجاه ريال مدريد لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد، للعودة إلى منصات التتويج بعد موسم صفري.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد لا يمانع رحيل لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور على سبيل الإعارة، وهو ما يتعارض مع رغبة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز الذي يعتبر جونيور لاعبًا استراتيجيًا.

وأضافت الصحيفة أن زيدان لا يمانع انتقال جونيور، البالغ من العمر 18 عامًا، بنظام الإعارة، وهو ما لا يعجب بيريز، الذي يريد أن يرى اللاعب سواء في الملعب أو الإعلانات التي يقدمها، حيث يريد أن يراه بين الشخصيات الموجودة على غلاف لعبة FIFA 2020.

وأشارت ”أس“ إلى أن موقف زيدان يقلق فينيسيوس جونيور ووكلاءه، حيث نقلوا إلى فلورنتينو بيريز استعداد اللاعب للمغادرة على سبيل الإعارة، لكن الرد جاء سلبيًا من رئيس ريال مدريد.

وأكملت ”أس“ أن زيدان أصاب جونيور بخيبة أمل، بعد عودة اللاعب من الإصابة، حيث كان يريد الحصول على دقائق لعب أكثر لينال ثقة تيتي مدرب البرازيل في كوبا أمريكا 2019، لكن زيدان بالكاد منح اللاعب 130 دقيقة ضد فياريال وريال سوسيداد وريال بيتيس.