تقرير: غاريث بيل يصدم إدارة ريال مدريد بقراره النهائي

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن النجم الويلزي غاريث بيل أبلغ إدارة نادي ريال مدريد بقراره النهائي فيما يتعلق بموقفه في الموسم المقبل.

وأشارت ”آس“ في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن بيل أكد لإدارة ريال مدريد أنه لن يرحل عن النادي، وسيبقى في الفريق، رغم أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، أكد مسبقًا أنه لا يضع بيل ضمن حساباته.

وأضافت: ”القرار الخاص بغاريث بيل جاء أولًا عبر مدير أعماله جوناثان بارنيت، الذي أبلغ إدارة النادي الملكي برغبة موكله، قبل أن يطلب بيل اجتماعًا مع مديري النادي، وأبلغهم بأنه سيبقى رفقة الفريق، وأن على إدارة الميرينغي ألا تلتفت إلى أي عروض خارجية لضمه في الموسم المقبل“.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن مسؤولي النادي فوجئوا بهذا الموقف من جانب غاريث بيل، خاصة أنهم يرغبون في بيع اللاعب الويلزي، لتمويل باقي الصفقات الصيفية، خاصة بعد ضم الصربي لوكا يوفيتش والبلجيكي إدين هازارد، واستمرار التفاوض مع عدد آخر من النجوم، على رأسهم بول بوغبا.

وتابعت: ”أبلغ بيل إدارة ريال مدريد بأن هناك أسبابًا شخصية تدفعه إلى قرار البقاء في ريال مدريد، خاصة مع استقرار أسرته في العاصمة الإسبانية“.