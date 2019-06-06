إنتر ميلان يرفض طلب كونتي التعاقد مع غاريث بيل نجم ريال مدريد

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي الطلب الأول لمدربه الجديد أنطونيو كونتي، فيما يتعلق بالصفقات الجديدة في سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”ديفينسا سنترال“ الإسبانية، إن إدارة إنتر ميلان رفضت التعاقد مع الويلزي الدولي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وأضافت، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان سارع لوضع النقاط على الحروف، وحسم موقف النادي من ضم بيل، وأكد مسؤولوه أن النادي لن يفاوض بيل.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النيراتزوري ترى أن تكلفة التعاقد مع بيل، 29 عامًا، ستكون مرتفعة للغاية، ولن يستطيع النادي الإيطالي تحملها في المرحلة الحالية.

ويطلب ريال مدريد 70 مليون يورو على الأقل لبيع بيل، كما أن اللاعب يرفض الرحيل عن ”سانتياغو برنابيو“ براتب أقل مما يحصل عليه، ويبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ووصلت العلاقة بين غاريث بيل والفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إلى طريق مسدود، خاصة مع نهاية الموسم، بعد أن استبعد المدرب بيل من قائمة الفريق في مباراتين، وضمه إلى قائمة المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس، إلا أنه لم يمنحه فرصة وداع جماهير ”البرنابيو“.

وأبدى ناديا توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد الإنجليزيين اهتمامًا مبدئيًا بضم غاريث بيل في الموسم المقبل، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية إلى الآن.