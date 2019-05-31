زوجة إيكاردي تعلق على أنباء مغادرته إنتر ميلان

ردت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، على الأنباء التي تتردد عن اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق الصيف المقبل.

وبحسب شبكة ”TyC Sport“ الأرجنتينية، فإن أنطونيو كونتي، الذي أعلن إنتر ميلان اليوم الجمعة أنه سيقود الفريق، يريد التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو ما يعني بيع إيكاردي.

وقالت واندا نارا: ”إيكاردي يملك عامين في عقده مع إنتر ميلان، كما أنه ينوي البقاء مع الفريق لموسم آخر على الأقل“.

وتم تجريد هداف إنتر ميلان في المواسم الأربعة السابقة من شارة القيادة؛ بعد دخوله في مفاوضات طويلة لم تكلل بالنجاح من أجل توقيع عقد جديد. وقال اللاعب الأرجنتيني إنه لا يستطيع اللعب بسبب إصابة في الركبة، حيث تم استبعاد اللاعب من مباريات الفريق قبل أن يعود لاحقًا.

وسجل إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، مع إنتر ميلان 17 هدفًا وصنع 5 في 37 مباراة الموسم الحالي.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة.