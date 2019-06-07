المنتخب الإسباني يحقق فوزه الثالث تواليًا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 (صورة)

تغلب المنتخب الإسباني 4/1 على جزر فاره، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، الجمعة.

وتقدم المنتخب الإسباني عبر مدافعه سيرجيو راموس الذي استغل كرة من زميله إيسكو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضاعف جيسوس نافاس النتيجة لإسبانيا في الدقيقة 19، بمساعدة إياغو أسباس.

وقلص كليمينت أولسن النتيجة إلى 2/1 بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 30، لكن تيتور غيستسون أعاد الفارق إلى هدفين، بعدما سجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه في الدقيقة 34.

وتقدم خوسي لويس غايا بالهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 71، بمساعدة ماركو أسينسيو.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الإسباني إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بعدما تغلب على النرويج (2/1)، ومالطا (2/0)، واليوم على جزر فاروه (4/1).

في حين ظل رصيد جزر فاروه عند صفر نقطة في ذيل المجموعة.

وفي مباريات أخرى، تغلبت التشيك 2/1 على بلغاريا، وتعادلت كوسوفو مع مونتينيغرو.

كما تغلبت أوكرانيا 5/0 على صربيا، وجورجيا 3/0 على جبل طارق، والسويد 3/0 على مالطا، وتعادلت رومانيا 2/2 مع النرويج.