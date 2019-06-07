أهداف مباراة إسبانيا وجزر فاروه.. 4/1 لماتادور (فيديو)

أهداف مباراة إسبانيا وجزر فاروه.. 4/1 لماتادور (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كل من سيرجيو راموس وجيسوس نافاس، وتيتور غيستسون هدف في مرمى فريقه، ليتقدم منتخب إسبانيا 3/1 على جزر فاروه في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقدم راموس لإسبانيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعزز نافاس تقدم إسبانيا في الدقيقة 19، في حين سجل كليمينت أولسن هدفًا لجزر فاروه في الدقيقة 30، لكن تيتور غيستسون سجل هدفًا عكسيًا في الدقيقة 34.

وأضاف خوسيه جايا الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 71.

ويملك منتخب إسبانيا 6 نقاط من مباراتين في الصدارة، في حين لا يملك منتخب جزر فاروه أي نقطة في ذيل الترتيب.

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