ما دلالات إشارات مبابي لزيدان وريال مدريد؟‎

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية اليوم الجمعة، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اختار مواطنه زين الدين زيدان ويرغب في اللعب لريال مدريد، لكن رغبته وحدها لا تكفي لإتمام صفقة انتقاله من باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة المقربة من ريال مدريد، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استغل زيارته لباريس لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، لجس النبض فيما يخص صفقة كيليان مبابي لكن غياب ناصر الخليفي أجّل محاولة رئيس ريال مدريد.

وحتى أمير قطر المالك الحقيقي لباريس سان جيرمان كان مقررًا أن يتواجد في باريس لحضور فعاليات بطولة رولان غاروس للتنس، لكنه اختار تأجيل زيارته.

ويعرف ناصر الخليفي وأمير قطر أن كليان مبابي اختار الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكنهما لن يسهّلا خروجه، كما أن أمير قطر سئم من مشاكل النجم البرازيلي نيمار والنتائج السلبية للفريق قاريًا، حيث ودع الفريق مرتين من دور الـ16 منذ التعاقد مع نيمار.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإمكانية خروج كيليان مبابي حاليًا هي أكثر من قبل شهر، لكن فلورنتينو بيريز يعرف أن الأمر معقد ولا يرغب في إثارة غضب إدارة باريس سان جيرمان، ويفضل أن تكون الخطوة الأولى من اللاعب الشاب.

وكان مبابي قد أثار الجدل قبل أيام، عندما قال إنه يريد أن يتحمل مسؤوليات أكبر سواء في باريس سان حيرمان أو غيره، وهو ما اعتبر تلميحًا لرغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد.

ويحتاج مبابي أن يرسل إشارات لمدربه الألماني توماس توخيل وهي عكس الإشارات والرسائل التي أرسلها لزيدان.