مبابي يبدأ مخطط الهروب الكبير من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية المخطط الذي بدأه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن ويلفريد، والد مبابي، التقى في زيورخ إحدى الشخصيات المهمة للغاية في عالم كرة القدم، والهدف هو محاولة الهروب من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقات المتوترة بين مبابي ومدربه الألماني توماس توخيل، وزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يلقي باللوم على توخيل في عدم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم؛ لأنه لم يسمح له بتسديد ركلات الجزاء خلال مباريات الفريق، مما فتح الباب أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، للتتويج بالجائزة، وخسارة مبابي مبلغ مليون ونصف المليون يورو قيمة الجائزة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن مبابي يدرس التقدم بطلب رسمي للرحيل عن باريس سان جيرمان؛ كي يضغط على بطل فرنسا للسماح له بالرحيل.

وانضم مبابي إلى سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

وقال مبابي في تصريحات أثارت الكثير من الجدل، عقب تتويجه بجائزة لاعب العام في فرنسا، إنه ينتظر نقطة تحول في مسيرته الكروية.