إسبانيا ضد جزر الفارو في تصفيات أمم أوروبا.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة مباريات ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 (يورو 2020) وبعض المباريات الودية الدولية استعدادًا لكأس كوبا أمريكا في البرازيل وكأس الأمم الإفريقية في مصر.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة السابع من يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

تصفيات بطولة أوروبا 2020:

جزر الفارو VS إسبانيا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD1.

النرويج VS رومانيا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدنمارك VS أيرلندا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 11 EN.

النمسا VS سلوفينيا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 10.

السويد VS مالطة ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

أوكرانيا VS صربيا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9.

التشيك VS بلغاريا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

النرويج VS رومانيا ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

مباريات ودية:

تونس VS العراق ، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

أوروغواي VS بنما ، الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، 02:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3 FR

الأرجنتين VS نيكاراغوا ، الساعة 04:10 بتوقيت مكة المكرمة، 03:10 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.