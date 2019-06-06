هولندا تعبر إنجلترا وتضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

ضرب منتخب هولندا نظيره الإنجليزي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب غيماريش.

سجل هدف التقدم لمنتخب إنجلترا ماركوس راشفورد بعد استغلال خطأ ماتياس دي ليخت وحصوله على ركلة جزاء، ترجمها بنجاح في الدقيقة 32، لينهي الشوط الأول متقدمًا.

رونالد كومان أقحم العديد من اللاعبين، الذين استطاعوا بتغيير الوضع، حيث جاء هدف التعادل عن طريق ديل ليخت الذي أصلح الخطأ برأسية قوية في الدقيقة 73.

قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، سجل جيسي لينغارد هدف اعتقد بأنه الفوز لإنجلترا، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد الاحتكام لتقنية الـVAR.

احتكم الفريقين للوقت الإضافي، 7 دقائق على بداية الشوط الأول سجل كايل ووكر هدفًا في مرماه بعد خطأ من جون ستونز لا يغتفر.

الأخطاء لم تتوقف هنا، في الدقيقة 114 باركلي يخطئ مرة أخرى، ويسجل بروميس من تمريرة ممفيس ديباي ويقود هولندا إلى النهائي.

المباراة النهائية ستجمع منتخب هولندا بنظيره البرتغال على ملعب الدراغاو يوم الأحد المقبل بمدينة بورتو.