كومان يرفض البوح بالوجهة المقبلة لدي ليخت

تحدث مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان عن مستقبل ماتيس دي ليخت قبل مباراة قبل نهائي دوري الأمم ضد إنجلترا لكنه رفض الكشف عن وجهة المدافع الشاب المقبلة.

وسيلتقي الفائز من إنجلترا أمام هولندا مع الفائز من مواجهة البرتغال ضد سويسرا في النهائي الذي سيقام في البرتغال أيضا.

وقال المدير الفني لمنتخب هولندا عن دي ليخت ”يبلغ من العمر 19 عامًا فقط ويحتاج إلى اتخاذ القرار الصحيح. إنه بحاجة إلى الاختيار بحكمة وهو يواصل التطور. يلعب كما لو كان لديه خبرة تبلغ من العمر 25 عامًا. كان رائعًا أن أراه يلعب في دوري الأبطال وأثبت نفسه في المرحلة الأكبر. هذا ساعده على التطور“.

ويعتقد كومان أن دي ليخت لا يزال لديه الكثير من الإمكانات وطموحه كبير موضحا: ”يمكن أن يتحسن بالطبع، لكنه بالفعل لاعب رائع وسيصبح أفضل خلال بضع سنوات. سنساعده في اختيار نادٍ رائع لأن هذا هو ما يستحقه.“

واعترف المدير الفني السابق لإيفرتون بأنه تحدث إلى المدافع بشأن رحيله عن أياكس أمستردام هذا الصيف قائلا ”نعم لقد تحدثت مع ماتيس الأسبوع الماضي حول مستقبله .. وهذا سر لن أبوح به“.

وأضاف ”ما أود قوله لجميع الشبان الذين يفكرون في أي خطوة مقبلة، أهم شيء هو الاستمرار في اللعب، وتطوير أدائك. حيث تلعب دورًا مهمًا أيضًا، لكن هذا شيء تختاره إلى جانب عائلتك، وكيلك والمقربين منك“.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع دي ليخت لضمه إلى زميله السابق فرانكي دي يونغ لكن الهولندي الشاب لديه عدة عروض من يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أيضا.