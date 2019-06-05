”العملية دي ليخت“.. تقرير يكشف فرسي الرهان في صفقة المدافع الهولندي

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية الموقف شبه النهائي لصفقة مدافع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن هناك 5 أندية يتصارعون على اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يتصدر سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن تلك الأندية هي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت: ”مينو رايولا مدير أعمال دي ليخت هو الشخص الذي سيحسم وجهة اللاعب الهولندي في الموسم المقبل، ويرغب في تحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة، وبالتالي فإن الأموال هي التي ستحسم مصير دي ليخت“.

وأكدت أن انضمام فرانكي دي يونغ من أياكس إلى برشلونة الإسباني لم يكن حافزًا لزميله دي ليخت كي يلحق به في صفوف البلوغرانا، لأن عقلية الأخير تختلف عن دي يونغ، كما أن رايولا هو الذي يقود المفاوضات من خلف الكواليس.

وتابعت: ”رغم أن دي ليخت كان قريبًا للغاية من برشلونة، فإن النادي الإسباني رفض المزايدات المالية التي تصل إلى مرحلة الجنون على اللاعب، وبالتالي فقد ابتعد نسبيًا عن حسم الصفقة“.

وكشفت ”سبورت“ الكتالونية أن نادي ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي، هما فرسا الرهان حاليًا في صفقة دي ليخت، وأن أحدهما سيكون الوجهة المستقبلية للاعب، في ظل الإمكانات المادية الهائلة التي يتمتع بها الناديان، ورغبة الريدز في الحصول على خدمات اللاعب، كي يكون رفيقاً لمواطنه فيرجيل فان دايك في الدفاع.