برشلونة يرصد 5 ملايين يورو لضم نجم منتخب شباب الإكوادور

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن نادي برشلونة بدأ مفاوضات جادة مع دييغو بالاسيوس، نجم منتخب الإكوادور للشباب؛ بعد تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليًا في بولندا.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، بأن مسؤولي برشلونة تابعوا مستوى بالاسيوس، خلال مونديال الشباب، وأبدوا إعجابهم الشديد بإمكاناته، خاصة أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر، الذي يرغب البلوغرانا في دعمه بعنصر مميز، يكون بديلًا مستقبليًا لجوردي ألبا.

ويلعب بالاسيوس، 19 عامًا، في صفوف نادي فيليم الهولندي، على سبيل الإعارة من نادي أوكاس الإكوادوري، وشارك هذا الموسم في 32 مباراة في الدوري الهولندي الممتاز.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن إدارة برشلونة بدأت بالفعل المفاوضات مع نادي أوكاس الإكوادوري، الذي رفض العرض المبدئي الذي تقدمت به إدارة البارسا، إلا أن مسؤولي بطل الليغا سيقدمون عرضًا آخر لضم اللاعب، الذي يمكن أن يصل سعره إلى 5 ملايين يورو.

ويرغب برشلونة في ضم عدد من اللاعبين الشباب إلى صفوفه؛ لبناء فريق جديد، في ظل تقدّم معظم نجوم الفريق في العمر، ونجح في ضم فرانكي دي يونغ، من نادي أياكس أمستردام الهولندي، ويطارد زميله ماتياس دي ليخت.

وعانى برشلونة من النهاية السيئة للموسم المنقضي، بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.