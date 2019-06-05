عناوين الصحف الرياضية العالمية: ريال مدريد يشتري الأهداف.. ولاعب يطلب مغادرة برشلونة (صورة)

شكل تعاقد ريال مدريد مع الصربي لوكا يوفيتش ومستقبل عدة لاعبين في برشلونة ولقاءات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.
كما اهتمت الصحف بمستقبل المدرب ماوريسيو ساري واتهام الضرائب في إسبانيا لدييغو كوستا والمزاد النهائي حول دي ليخت.
الصحف الإسبانية
ماركا
اهتمت ماركا بصفقة ريال مدريد، المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وكتبت: ”هدف من ريال مدريد: يوفيتش“.
كما تحدثت عن صفقات ريال مدريد المنجزة حاليًا والتي تنتظر ومنها إيدن هازارد وميندي.
كما تحدثت عن مشاكل دييغو كوستا مع إدارة الضرائب وتصريحات كيبا حول علاقته بزميله في المنتخب الإسباني دافيد دي خيا.
سبورت
اهتمت الصحيفة بالمزاد النهائي حول المدافع الهولندي دي ليخت وكتبت: ”المزاد النهائي حول دي ليخت: برشلونة – يوفنتوس“.
كما تحدثت عن البرتغالي سيميدو وكتبت: ”طلب مغادرة برشلونة“.
الصحيفة اهتمت أيضًا بصفقة انتقال لوكا جيوفيتش إلى ريال مدريد.
الموندو ديبورتيفو
تحدثت الصحيفة عن ”قضية البرتغالي نيلسون سيميدو“ الذي يرغب أتلتيكو مدريد في ضمه.
الصحيفة اهتمت بتعاقد ريال مدريد مع لوكا يوفيتش وصعود غرناطة لدوري الدرجة الأولى وتعاقد إشبيلية مع المدرب جوليان لوبيتيجي.
آس
اهتمت آس بدورها بصفقة الصربي لوكا يوفيتش وكتبت: ”ريال مدريد اشترى الأهداف“.
كما تحدثت عن مشاكل دييغو كوستا مع إدارة الضرائب ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وسويسرا من أجل مقعد في النهائي.
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي يستعد لمغادرة تشيلسي وكتبت: ”قلب ساري يدفعه نحو يوفنتوس“.
كما اهتمت بتصريح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ حول رغبته في التتويج رفقة منتخب إنجلترا وكتبت ”رحيم: جلب المجد“.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على نصف نهائي كبير في رولان غاروس سيجمع رافائيل نادال وروجر فيديرير.
كما تحدثت عن صفقات ريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد ينتقل للهجوم“.
الصحف الإيطالية
توتو سبورت
اهتمت الصحيفة بصفقة تعاقد يوفنتوس مع ساري وكتبت: ”ساري بسترة يوفنتوس“.
كما اهتمت بإمكانية بيع فيورنتينا للملياردير الأمريكي روكو كوميسو، وتصريحات رئيس نابولي حول كونتي.