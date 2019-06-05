عناوين الصحف الرياضية العالمية: ريال مدريد يشتري الأهداف.. ولاعب يطلب مغادرة برشلونة (صورة)

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شكل تعاقد ريال مدريد مع الصربي لوكا يوفيتش ومستقبل عدة لاعبين في برشلونة ولقاءات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية. كما اهتمت الصحف بمستقبل المدرب ماوريسيو ساري واتهام الضرائب في إسبانيا لدييغو كوستا والمزاد النهائي حول دي ليخت. الصحف الإسبانية ماركا اهتمت ماركا بصفقة ريال مدريد، المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وكتبت:…